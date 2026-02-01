Ragusa – Paura questa mattina in via Colleoni, alla periferia di Ragusa, per un violento scontro tra due auto. L’impatto, avvenuto lungo il rettilineo che conduce alle porte della città, ha provocato danni ingenti ai veicoli coinvolti ma, fortunatamente, non si registrano feriti gravi. L’episodio, tuttavia, ha riacceso con forza le polemiche sulla sicurezza stradale della zona.
Non si è fatta attendere la reazione degli abitanti del quartiere, che da tempo segnalano l’alta velocità con cui gli automobilisti percorrono la via. Attraverso i social network, la frustrazione corre sui gruppi cittadini: “Sono anni che chiediamo l’installazione di dissuasori di velocità su questo rettilineo per frenare l’incoscienza di chi corre senza sosta” scrive un residente, denunciando come la strada sia diventata un circuito pericoloso.
Nel mirino delle critiche non c’è solo la velocità, ma anche l’efficacia degli interventi messi in campo finora dalle autorità locali. Secondo i residenti, le soluzioni adottate sarebbero solo “palliativi”:
Lascia un commento