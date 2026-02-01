Ragusa – L’Amministrazione Comunale di Ragusa annuncia il potenziamento dei servizi di prossimità nelle zone decentrate del territorio. L’Assessore ai Tributi, Giovanni Iacono, comunica infatti l’apertura di uno sportello dedicato presso la frazione di San Giacomo. L’iniziativa nasce dall’accoglimento di una specifica richiesta formulata in sede di Consiglio Comunale dal consigliere Mario Chiavola, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli uffici per i residenti della zona, evitando loro lunghi spostamenti verso il centro cittadino.

Il nuovo sportello, situato presso la sede comunale interna alla scuola di San Giacomo, sarà presidiato da personale qualificato dell’ufficio Tributi. Si tratta di una fase sperimentale che inizierà martedì 3 febbraio 2026 e sarà con frequenza: quindicinale (ogni due martedì) e orario di apertura dalle 15:00 alle 18:00.

“L’attivazione di questo servizio a San Giacomo, che si aggiunge a quello già attivo dell’anagrafe, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le esigenze della comunità ed è reso possibile anche dalla prenotazione telematica che permette di pianificare gli appuntamenti ottimizzando i tempi – dichiara l’assessore Iacono -.

La propria posizione tributaria e relativi servizi sono state in questi anni resi tutti telematici attraverso il portale del contribuente ma può essere necessaria, in area decentrata, potere avere maggiore prossimità, assistenza tecnica e consulenza direttamente sul territorio”.

Il Comune monitorerà l’affluenza durante questa prima fase sperimentale per valutare eventuali futuri potenziamenti del servizio.