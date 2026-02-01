Pozzallo – Successo ieri sera per Enola, 13enne di Pozzallo, che ha conquistato il palco e i giudici di “The Voice Kids”, il fortunato talent show in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Con una maturità vocale sorprendente per la sua età, Enola ha scelto di confrontarsi con un brano iconico e raffinato: “Smooth Operator” di Sade.

L’esecuzione, definita impeccabile dai presenti, ha convinto i quattro coach a girarsi, proiettando immediatamente la giovane artista alla fase successiva del programma.La passione di Enola per le note non nasce per caso. La ragazzina è infatti un membro attivo del Corpo Bandistico della Città di Pozzallo, un’esperienza che le ha permesso di coltivare il suo talento e la disciplina necessaria per affrontare un palcoscenico così prestigioso.

Dietro le quinte, a sostenerla, non è mancata l’emozione dei familiari, che hanno condiviso con lei le lacrime di gioia al momento del verdetto positivo.Dopo aver incassato i complimenti dell’intera giuria, Enola ha dovuto compiere la sua prima scelta strategica: la tredicenne ha deciso di entrare a far parte della squadra di Loredana Bertè.

Sarà dunque la “regina del rock” a guidare il percorso della giovane promessa pozzallese nelle prossime sfide dello show.

L’intera comunità di Pozzallo segue ora con orgoglio il cammino della sua piccola grande artista, che ha saputo portare il nome della città marittima alla ribalta musicale nazionale. (Foto Bracchitta)