Si apre un mese denso di scadenze e appuntamenti per i beneficiari delle prestazioni INPS. Dalle pensioni all’Assegno Unico, passando per gli ammortizzatori sociali e le nuove misure di inclusione, ecco il calendario completo delle erogazioni e gli adempimenti necessari per evitare tagli ai sussidi.

Pensioni: si parte lunedì 2 febbraio

L’accredito delle pensioni è previsto per domani, lunedì 2 febbraio, primo giorno bancabile del mese. Per chi preferisce il ritiro in contanti presso gli uffici postali, resta confermato il calendario basato sull’iniziale del cognome per scaglionare gli accessi:

Lunedì 2 feb: Cognomi A – B

Cognomi A – B Martedì 3 feb: Cognomi C – D

Cognomi C – D Mercoledì 4 feb: Cognomi E – K

Cognomi E – K Giovedì 5 feb: Cognomi L – O

Cognomi L – O Venerdì 6 feb: Cognomi P – R

Cognomi P – R Sabato 7 feb (mattina): Cognomi S – Z

Promemoria: Il pagamento in contanti è limitato a un massimo di 1.000 euro netti. Oltre questa soglia, è obbligatorio l’accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata abilitata.

Assegno Unico: scatta il “conto alla rovescia” per l’ISEE

Per le famiglie con figli a carico, il mese di febbraio prevede due finestre di pagamento:

19-20 febbraio: Per chi ha già percepito l’assegno e non ha variazioni nel nucleo.

Per chi ha già percepito l’assegno e non ha variazioni nel nucleo. Fine mese: Per le nuove domande o per chi ha subito modifiche ISEE o anagrafiche.

Scadenza cruciale: Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per presentare la DSU e ottenere l’ISEE 2026 aggiornato. Senza questo documento, da marzo l’importo dell’assegno scenderà automaticamente al minimo di legge (circa 58 euro). Chi dovesse mancare la scadenza ha tempo fino al 30 giugno per regolarizzare la posizione e recuperare tutti gli arretrati.

Disoccupazione e Inclusione: le date chiave

NASpI e Dis-Coll: Le indennità per i disoccupati saranno accreditate tra il 13 e il 20 febbraio . La data precisa è consultabile individualmente sul “Fascicolo Previdenziale del Cittadino”.

Le indennità per i disoccupati saranno accreditate tra il . La data precisa è consultabile individualmente sul “Fascicolo Previdenziale del Cittadino”. Assegno di Inclusione (AdI): Il primo accredito per le nuove istanze accolte avverrà il 14 febbraio . Per i rinnovi, i caricamenti sulla carta inizieranno dal 27 febbraio .

Il primo accredito per le nuove istanze accolte avverrà il . Per i rinnovi, i caricamenti sulla carta inizieranno dal . Supporto Formazione e Lavoro (SFL): Il sussidio da 500 euro segue la stessa logica dell’AdI: nuovi pagamenti dal 14 e rinnovi dal 27 febbraio.

Sintesi Calendario Febbraio 2026

Prestazione Data di Accredito Pensioni Dal 2 Febbraio (secondo turnazione) NASpI / Dis-Coll 13 – 20 Febbraio Assegno Unico 19 – 20 Febbraio (Rinnovi) Assegno Inclusione / SFL 14 Febbraio (Nuovi) / 27 Febbraio (Rinnovi) Scadenza DSU / ISEE 28 Febbraio

Come verificare lo stato dei pagamenti

Per una conferma puntuale delle date, i cittadini possono consultare il portale INPS accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Nella sezione “Fascicolo Previdenziale” è possibile monitorare ogni singola prestazione o, in alternativa, rivolgersi a un patronato per assistenza tecnica.