Vittoria – Incidente stradale oggi pomeriggio sulla ex Strada provinciale 17, a Vittoria. Secondo le prime informazioni una Fiat 500, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è sbandata violentemente contro un muro perimetrale che costeggia la carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento: la vettura, dopo l’impatto, è rimasta ferma al centro della strada, occupando interamente la corsia e impedendo il transito agli altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto e mettere in sicurezza il mezzo. Il bilancio è di un ferito ovvero il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale di Vittoria, incaricata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.