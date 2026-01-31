La nuova stagione della “Pace Fiscale” si apre con una doccia fredda per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. A differenza delle precedenti edizioni, la Rottamazione Quinquies (introdotta dalla Legge di Bilancio 2026) ha infatti tracciato un perimetro molto più rigido, escludendo esplicitamente i carichi previdenziali che non siano di stretta competenza dell’INPS.
La stretta della Legge di Bilancio 2026
Il comma 82 dell’articolo 1 della Legge 199/2025 parla chiaro: la possibilità di sanare i debiti contributivi è riservata esclusivamente ai carichi dovuti all’INPS (purché non derivanti da accertamento). Il legislatore ha dunque scelto di non includere, in questa tornata, le somme richieste dagli enti di previdenza privati come Cassa Forense, Inarcassa o Enpam.
Il confronto con la Rottamazione-quater: cosa è cambiato?
Si tratta di un’inversione di tendenza netta rispetto alla normativa del 2023. Ecco le principali differenze:
- Rottamazione-quater (L. 197/2022): La sanatoria era estesa a tutti i crediti previdenziali affidati alla Riscossione, comprese le Casse professionali. In virtù della loro autonomia finanziaria (D.Lgs. 509/94), gli enti privati potevano scegliere se aderire tramite apposita delibera. Cassa Forense, ad esempio, scelse di partecipare includendo i contributi soggettivi e integrativi per il periodo 2000-2021.
- Rottamazione-quinquies (L. 199/2025): Il testo attuale non prevede nemmeno la facoltà di adesione per le Casse private. Il perimetro è blindato e limitato all’istituto nazionale di previdenza sociale.
Niente “sconti” per le pendenze degli avvocati
Per gli iscritti a Cassa Forense, dunque, non sarà possibile stralciare sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali relative a contributi minimi, soggettivi o di maternità non versati, anche se affidati alla riscossione entro il 2023. L’unica strada percorribile per i professionisti in difficoltà resta quella della rateizzazione ordinaria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o le procedure interne di regolarizzazione previste direttamente dalla Cassa.
Focus: Chi rientra nella sanatoria contributiva?
|Ente Creditore
|Rottamazione-quater (2023)
|Rottamazione-quinquies (2026)
|INPS
|Ammesso
|Ammesso (no accertamenti)
|Cassa Forense
|Ammesso (previa delibera)
|Escluso per legge
|Inarcassa / Altre
|Ammesso (previa delibera)
|Escluso per legge
