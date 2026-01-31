Pozzallo – Dopo i significativi interventi di ristrutturazione in fase di completamento (finanziati con fondi ministeriali) questa struttura diventa il simbolo di una Pozzallo che investe sulla rigenerazione urbana in ogni parte del suo territorio.

L’ obiettivo è trasformare quella che era una zona periferica e degradata in un cuore pulsante di opportunità. Per farlo, non ci siamo limitati a recuperare le mura, ma abbiamo studiato il modello di gestione più solido.

L’analisi tecnica condotta dal Segretario Generale ha confermato che la strada più sostenibile è quella di un affidamento esterno a soggetti qualificati, capaci di garantire un presidio stabile, un utilizzo quotidiano della struttura e, soprattutto, servizi formativi di eccellenza. Per questa ragione, pubblicheremo a breve un Avviso esplorativo non vincolante. Si tratta di un passaggio fondamentale che ci permetterà di confrontarci con le migliori realtà del settore e di raccogliere manifestazioni di interesse da enti strutturati.

Da lí valuteremo con attenzione i modelli gestionali più innovativi prima di procedere, garantendo la massima trasparenza e il miglior risultato possibile per la nostra comunità.

Vogliamo che l’ex Mercato diventi un punto di riferimento per la crescita delle competenze dei nostri giovani e dei nostri lavoratori.

“Trasformare un luogo storicamente dedicato allo scambio di merci in un luogo di scambio di saperi é un segnale forte. La struttura nella sua nuova funzione sarà fucina di opportunità e un presidio culturale permanente che produrrà competenze ma

soprattutto valore sociale” dichiara l’ Assessore alla Cultura Sara Cannizzaro.

È così che valorizziamo il patrimonio pubblico trasformando un immobile comunale in un motore di sviluppo per tutto il territorio.