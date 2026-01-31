Ragusa – “Di fronte alla sconcertante tragedia di Niscemi, Ragusa non è rimasta a guardare”. A parlare è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Il nostro Assessorato alla Protezione civile comunale – spiega il sindaco di Ragusa – è in stretto raccordo con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e con i responsabili del Centro Operativo Comunale e di Assistenza alla popolazione del Comune di Niscemi.

Abbiamo dato totale disponibilità di personale e mezzi ma è importante fornire aiuto in rapporto ai bisogni, evitando che la generosità diventi eccesso andando a intasare il sistema dell’assistenza.

Non ci sono stati manifestati bisogni relativi a vestiario, coperte e pannolini, ma non appena e se saranno dichiarati siamo pronti ad azioni coordinate.

Attualmente la mensa a Niscemi coinvolge circa 80 persone e vi sono diverse raccolte alimentari coordinate dalla Caritas Diocesana di Caltanissetta, alla quale confluiscono alimenti da diverse parti della Sicilia compresa la nostra città, con collette alimentari alle quali forniscono supporto la Protezione civile comunale e gruppi volontari di Protezione civile.

Al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ho personalmente manifestato la solidarietà e la vicinanza della comunità ragusana.

Anticipando i possibili commenti, faccio due piccole aggiunte:

1) Il nostro territorio ha caratteristiche geologiche diverse da quello di Niscemi, eppure la prevenzione è per noi un elemento prioritario: il monitoraggio è continuo e la sicurezza idrogeologica è centrale nella nostra programmazione (via Carducci, via Palermo, latomie, Vallata, Sacra Famiglia…).

2) Sebbene i corsi d’acqua che lambiscono Ibla e Punta Braccetto non siano di competenza comunale, da mesi ci siamo proposti per realizzare i lavori di pulizia degli alvei. Prima di Natale abbiamo finalmente avuto l’ok a procedere e il relativo finanziamento, e tra pochi giorni (in linea con i tempi di legge) i lavori saranno appaltati.

Nel frattempo il Ponte di Punta Braccetto, che genera comprensibile apprensione – conclude il sindaco di Ragusa – nella popolazione, è sotto monitoraggio”.