Modica – Altro match molto impegnativo per l’Avimec Modica che dopo la vittoria di Galatone e la sconfitta in casa della capolista Reggio Calabria, domenica pomeriggio, finalmente torna a giocare tra le mure amiche del “PalaRizza” ospitando la BCC Tecbus Castellana vice capolista del girone Blu del campionato di serie A3. I biancoazzurri allenati da Enzo Distefano, vorranno sfruttare il fattore campo e riprendere la marcia in classifica dopo aver interrotto in riva allo Stretto il filotto di quattro successi consecutivi che avevano permesso al sestetto della Contea di risalire la classifica e portarsi a ridosso delle big del girone.

“Veniamo dalla sconfitta di Reggio Calabria, dove abbiamo incontrato una squadra che si è dimostrata superiore in tutti i fondamentali, ma – dichiara Manuel Benassi – affronteremo Castellana con la massima attenzione e soprattutto sperando di recuperare quelle forze che per acciacchi vari ci sono mancate a Reggio Calabria, quindi la possibilità di avere a disposizione nuove frecce al nostro arco ci lascia ben sperare. Nonostante la sconfitta – continua – a Reggio Calabria abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre, quindi dobbiamo pensare sempre in positivo e noi come gruppo e come staff dobbiamo cercare di trasmettere sempre pensieri positivi perchè, comunque, dopo una sconfitta contro la capolista, dove in ogni set per lunghi tratti abbiamo giocato quasi alla pari, ma poi loro si sono dimostrati superiori, non può di certo mancare la nostra reazione e il nostro ottimismo.

Contro Castellana nella gara di andata – conclude il vice allenatore dell’Avimec Modica – i ragazzi hanno disputato una partita di ottimo livello, non dimentichiamo che Castellana ha un andamento inaspettato, ma molto importante. Hanno fatto tante vittorie, ma noi in casa loro siamo riusciti a interpretare bene la partita e li abbiamo messi in difficoltà. Domenica giocheremo in casa ed è chiaro che dobbiamo approfittare del fattore campo. Siamo fiduciosi e scenderemo in campo con spirito combattivo”.

Castellana, dunque, sarà un osso duro da affrontare, ma in casa Avimec si vuole ricominciare a fare punti come ci conferma il capitano Stefano Chillemi.

“Dopo la sconfitta di Reggio Calabria non facciamo drammi – commenta Chillemi – vogliamo ripartire subito e già da martedì siamo tornati in palestra carichi per affrontare Castellana che sarà un osso duro. Sono la vice capolista, ma soprattutto una squadra che gioca davvero bene, con tanti giovani nel roster, ma noi siamo pronti per affrontali nel miglior modo possibile. Abbiamo voglia di far bene soprattutto al “PalaRizza”, che – continua – vogliamo far diventare il nostro fortino. Nella gara di andata siamo quasi riusciti a portare la sfida al tiebreak, ma ora in casa vogliamo portare la vittoria. Per farlo – conclude il capitano dei biancoazzurri – bisogna avere il sostegno dei nostri tifosi, quindi aspettiamo come sempre i nostri tifosi, sperando che siano sempre in tanti e calorosi nella speranza di riuscire a portare i tre punti a casa”.