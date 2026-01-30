Maltempo in Sicilia. Non c’è tregua per il Mediterraneo. Un’ondata di aria fredda di matrice polare marittima sta per innescare la formazione dell’ennesimo vortice ciclonico della stagione. Il sistema perturbato, alimentato dal contrasto tra le correnti gelide e le acque superficiali dei nostri mari ancora relativamente miti, acquisterà ulteriore potenza nelle prossime ore, trasformandosi in una vera e propria minaccia per il fine settimana.
Pomeriggio di oggi: i primi segnali
L’instabilità inizierà a manifestarsi già dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio. Si prevede un progressivo rinforzo dei venti e un aumento del moto ondoso, segnali premonitori della tempesta che entrerà nel vivo tra poche ore.
Sabato e Domenica: allerta per maltempo e burrasca
Il weekend sarà segnato da condizioni meteo estreme, che colpiranno duramente la Sicilia, la Sardegna e parte della Calabria:
- Precipitazioni: Sabato e domenica saranno caratterizzati da piogge torrenziali, con particolare accanimento sui settori settentrionali dell’Isola ma anche nel resto della Sicilia.
- Venti e Burrasche: Sono attese raffiche di intensità eccezionale, classificabili come burrasca forte, con punte di fortunale (oltre i 100 km/h) specialmente sul Canale di Sicilia.
- Mari Proibitivi: La navigazione sarà messa a dura prova. I bacini meridionali e quelli che circondano le due isole maggiori risulteranno da agitati a molto agitati, con condizioni che renderanno difficili, se non impossibili, i collegamenti marittimi.
In Sicilia già da oggi 30 gennaio arrivano i primi temporali anche di forte intensità soprattutto sui versanti più settentrionali dell’isola. pioggia prevista anche nella parte sud orientale.
