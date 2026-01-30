Bonus da 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età vale anche per i liberi professionisti.
Lo chiarisce l’Inps con un messaggio. Il ministero del Lavoro – si legge nel messaggio – ha chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura anche ai liberi professionisti, precisando altresì che per gli stessi il momento costitutivo dell’attività si debba individuare con la data di apertura della partita Iva, ferma restando l’afferenza della stessa ai codici ateco individuati dal decreto interministeriale”.
Il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul sito istituzionale dell’Istituto, www.inps.it, è stato adeguato al fine di consentire la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti. Non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, i liberi professionisti devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita Iva, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’Inps comunica che il servizio di presentazione della domanda rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti, in possesso dei requisiti richiamati.
