Catania – È estremamente positivo il bilancio del primo anno di attività di “pet therapy”, ovvero Interventi Assistiti con Animali (IAA), all’interno dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Cannizzaro. E così il progetto “Abili a 4 zampe” che l’ha promossa prosegue anche in questo 2026 con un “passaggio di consegne” tra gli esperti e grazie al confermato sostegno di AISS e AUSpiCa (Associazione Unità Spinale Cannizzaro, che comprende operatori, pazienti della struttura e loro familiari).

I risultati dei primi 12 mesi di IAA, condotti con metodo scientifico e personale qualificato, sono stati presentati nel corso di un incontro che ha visto, alla presenza di diversi pazienti, gli interventi del direttore dell’USU dott.ssa Maria Pia Onesta, del dirigente medico fisiatra dott.ssa Elide La Scala, del presidente del Comitato Consultivo uscente Aldo Ingrassia, del presidente di AUSpiCa Giuseppe Garraffo.

Il progetto è stato curato dall’Associazione Chiaramilla, che in occasione del report ha presentato i lusinghieri esiti degli incontri del 2025. Sono stati coinvolti complessivamente 25 pazienti con mielolesione, che hanno frequentato con continuità variabile ma tutti con benefici sia in termini di recupero e riabilitazione e sia sotto il profilo relazionale. «Nel complesso il progetto – ha affermato la dott.ssa Marina Casciani – ha evidenziato una risposta positiva omogenea. La maggior parte dei partecipanti ha mostrato fin dall’inizio alti livelli di gradimento e concentrazione, una collaborazione spontanea sia nelle attività di cura statica come la toelettatura e sia in quelle dinamiche, assenza di timore verso l’animale e una propensione naturale alla socializzazione mediata dal cane». I rappresentanti dell’associazione Chiaramilla, realtà nazionale pioniera in questo campo nelle Unità Spinali di tutta Italia, hanno ringraziato gli operatori dell’USU per la fondamentale collaborazione e il Centro di Addestramento cinofilo della Contea di Modica. Oltre, naturalmente, agli amici… a quattro zampe.

L’attività di Intervento Assistito con Animali a favore dei pazienti dell’Unità Spinale dell’Ospedale Cannizzaro prosegue nel 2026, con gli stessi rigorosi standard, grazie al coinvolgimento dell’associazione “Gli amici di Lorenz” di Catania, rappresentata nell’occasione dal presidente Antonino Asero e dalla responsabile delle attività Letizia Lettini. Chiaramilla proseguirà il suo impegno svolgendo in particolare l’attività di ricerca tesa a garantire le evidenze scientifiche del progetto. Alla presentazione è intervenuta, tra gli altri, la dott.ssa Mirella Basile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Catania.

Nella foto: un momento della presentazione del report in Unità Spinale