La situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, resta estremamente critica. La vasta frana che da giorni interessa il quartiere sul torrente Benefizio continua a muoversi, costringendo la Protezione Civile a evacuare oltre mille residenti.

Frana a Niscemi: situazione sempre più critica

Il movimento franoso non accenna a fermarsi e sta mettendo in seria difficoltà l’intera comunità. Le autorità locali parlano di un fenomeno in evoluzione, che richiede monitoraggio costante e massima prudenza.

Terreno in movimento: nuovi abbassamenti registrati

Secondo i rilievi tecnici effettuati nelle ultime ore, il terreno ha subito un ulteriore abbassamento compreso tra 7 e 10 millimetri. Un dato che conferma come la frana sia tutt’altro che stabile e che potrebbe peggiorare rapidamente.

Case lesionate e famiglie evacuate

Le squadre di emergenza stanno monitorando l’area senza sosta, mentre geologi e funzionari regionali valutano la possibilità di nuovi cedimenti. Diverse abitazioni presentano crepe profonde e sono state dichiarate inagibili, costringendo molte famiglie a lasciare le proprie case.

Il sindaco: “La priorità è la sicurezza”

Il sindaco di Niscemi ha invitato la popolazione alla massima cautela: “La priorità è la sicurezza. Siamo pronti a nuove evacuazioni se la frana dovesse accelerare”.

La Regione Siciliana chiede interventi straordinari

La Regione ha richiesto al Governo un intervento straordinario per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza l’area colpita. La situazione resta in evoluzione e richiede un monitoraggio continuo.