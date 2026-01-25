Dopo la furia del ciclone Harry, l’atmosfera sulla Sicilia non accenna a stabilizzarsi. Gli ultimi giorni di gennaio saranno dominati da un flusso atlantico molto vivace, che darà vita a un continuo saliscendi termico e all’arrivo di nuovi sistemi perturbati.
Il weekend: sabato di attesa, domenica il primo affondo
La giornata di sabato 24 sarà caratterizzata da un temporaneo rialzo delle temperature. Un richiamo di correnti meridionali porterà un clima decisamente mite su tutta l’Isola, ma si tratterà solo del “silenzio prima della tempesta”.
Dalla serata di sabato, infatti, una vasta saccatura colma di aria polare marittima si tufferà nel Mediterraneo, innescando una rapida ciclogenesi nel Golfo del Leone. Questo sistema sposterà il fronte freddo verso la Sicilia, con le prime piogge a partire dai settori occidentali.
Domenica 25: variabilità e calo termico
Nella giornata di domenica, l’aria fredda inizierà a scalzare quella mite preesistente.
- Precipitazioni: I fenomeni più intensi colpiranno il trapanese e l’agrigentino, per poi spostarsi verso est nel corso della mattinata. Il versante ionico e il sud-est rimarranno più protetti.
- Neve: I fiocchi torneranno a imbiancare le vette, con una quota neve inizialmente fissata sopra i 1100-1300 metri, anche se i fenomeni saranno ancora intermittenti.
- Venti e Mari: Il vento di Libeccio e Ponente rinforzerà progressivamente, con raffiche di burrasca (fino a 70 km/h) sui bacini occidentali. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Canale di Sicilia e il Tirreno.
Lunedì 26: l’apice del maltempo
Sarà l’inizio della settimana a far registrare la fase più acuta dell’instabilità. Lo scivolamento del vortice depressionario sul Tirreno attiverà correnti fredde nord-occidentali ancora più decise.
- Nevicate: Attese nevicate più consistenti e diffuse sui rilievi principali: Madonie e Nebrodi in primis, ma anche sulle vette dei Monti Sicani.
- Instabilità diffusa: Rovesci e temporali interesseranno gran parte dell’Isola, accompagnati da un sensibile crollo delle temperature che riporterà l’inverno pieno anche a quote collinari.
In sintesi per i prossimi giorni:
- Sabato: Mite e nuvolosità in aumento; piogge dalla serata a ovest.
- Domenica: Instabile sui settori centro-occidentali, ventoso e più freddo.
- Lunedì: Maltempo diffuso, neve sui monti e forte vento di Maestrale.
