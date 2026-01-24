Ragusa – Settore VII – Servizi sociali /Pubblica Istruzione, di concerto con l’Assessorato alla Mobilità, informa che con Determinazione dirigenziale n. 84 del 15.01.2026 è stato approvato un Bando per l’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito al trasporto pubblico urbano, riservato a giovani studenti, residenti nel Comune di Ragusa, di eta’ inferiore ad anni 20 ed indicatore economico ISEE non superiore a € 25.000,00, secondo i criteri stabiliti dal Decreto n.3182 del 02.10.2025 emanato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

Attraverso i Comuni dotati di TPL, la Regione intende promuovere l’esistenza di città più sostenibili e accessibili, incentivando e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei più giovani.

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui al Bando in allegato possono inoltrare richiesta tramite apposito modulo di domanda entro e non oltre il termine del 16 febbraio 2026, a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it o in alternativa, brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.

“Per promuovere una città più sostenibile diffondendo l’abitudine a utilizzare il trasporto pubblico – dichiara l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – occorre guardare anche ai bisogni dei più giovani.

Per questo abbiamo deciso di incentivare la mobilità sostenibile tra gli studenti under 20 residenti a Ragusa offrendo la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico locale in maniera gratuita.

Spostamenti sicuri, economici, agevoli e rispettosi dell’ambiente per far comprendere ai protagonisti della città di domani come già oggi sia semplice e comodo muoversi in bus, con collegamenti frequenti e servizi digitali all’avanguardia”.

“Utilizzare il trasporto pubblico non è solo un modo per andare e tornare da scuola senza stress – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – ma anche per sviluppare e soddisfare quella sana voglia di indipendenza che contraddistingue i nostri studenti.

Un modo, tra l’altro, che a costo zero fa stare tranquilli i genitori, agevolando le famiglie che, con più figli o impegni concomitanti, possono sapere di avere un comodo servizio per gli spostamenti del propri ragazzi”.

“Non sempre è necessario avere il proprio motorino o la propria macchinina – conclude l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo –. Ritrovarsi a una fermata, scambiare due chiacchiere, salire tutti sullo stesso bus è un modo di includere, di socializzare e vivere la propria città, abituandosi a tutte le occasioni di viaggio o di vita fuori quando spostarsi con i mezzi pubblici sarà un’esigenza. Muoversi è un diritto di tutti, senza differenze”.