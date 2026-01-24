Ragusa – Gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi e la consigliera comunale Carla Mezzasalma comunicano che – visto il successo del servizio durante le feste che sta rappresentando un buon sistema di mobilità condivisa e sicurezza stradale – attraverso un lavoro sinergico tra Arcadia, ditta trasporti Tumino e Comune di Ragusa, il DISCOBUS sarà garantito da e per la discoteca Arcadia (Koala) anche per le serate del 31 gennaio, 14 febbraio, 5 aprile, 6 aprile 2026, in attesa di programmare il servizio per la stagione estiva.

Eventuali modifiche o integrazioni al calendario verranno tempestivamente comunicate attraverso i canali ufficiali.



Al fine di poter prenotarsi, alcuni giorni prima di ciascuna data, verrà pubblicato il link e le istruzioni per compilare il modulo di prenotazione obbligatorio sui canali social e il sito istituzionale dell’ente. Per la serata del 31 gennaio si anticipa il link anche attraverso questo comunicato: https://forms.gle/fKXa1XJGyEDdoNDF6. La compilazione del modulo è strettamente necessaria per usufruire del servizio, e non sarà possibile prenotarsi oltre la scadenza indicata nel modulo stesso. E’ fondamentale inoltre inviare una sola richiesta per persona. Le prenotazioni saranno gestite in ordine di arrivo e per singola corsa.

A conclusione della raccolta delle domande (e non immediatamente), verrà inviata una e-mail di conferma contenente l’orario esatto assegnato e le indicazioni precise per la corsa prenotata.

Orari di servizio (salvo comunicazioni di variazione)

ANDATA

1.⁠ ⁠Prima corsa (unica partenza da Ibla)

* Ibla → ore 22:00

* Scalo Merci Ragusa → ore 22:10

* Via Brin (Marina) → ore 22:30

* Koala → ore 22:40

2.⁠ ⁠Seconda corsa

* Scalo Merci Ragusa → ore 23:30

* Via Brin (Marina) → ore 23:50

* Koala → ore 00:00



RITORNO

1.⁠ ⁠Prima corsa

* Koala → ore 02:45

* Via Brin (Marina)

* Scalo Merci Ragusa

2.⁠ ⁠Seconda corsa (unica prosecuzione fino a Ibla)

* Koala → ore 04:00

* Via Brin (Marina)

* Scalo Merci Ragusa

* Ibla





Il servizio è gratuito e finalizzato a garantire spostamenti sicuri e responsabili.

Si raccomanda di presentarsi puntuali ai punti di fermata indicati e di rispettare gli orari comunicati nella mail di conferma.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si invita a seguire esclusivamente i canali ufficiali sopra indicati.