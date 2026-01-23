Vittoria – Agenti della Squadra Mobile di Ragusa, unitamente agli operatori del Commissariato di P.S. di Vittoria, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 56 anni, il quale si era reso irreperibile poco prima dello scorso Natale per sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

I poliziotti, dopo un’attenta attività investigativa, sono riusciti ad individuare un’abitazione del centro abitato di Vittoria in cui si nascondeva il 56enne. Dopo un breve appostamento, facevano irruzione in casa, traendolo in arresto. Espletate le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Il provvedimento giudiziario di carcerazione ad un anno e tre mesi di reclusione scaturisce dalla condanna per i reati di minacce e diffamazione aggravate ai danni di un noto direttore di una testata giornalistica, il quale aveva ricevuto messaggi diffamatori e gravemente minacciosi tramite il social network Facebook.