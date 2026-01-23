Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, la corsa alla definizione agevolata entra nel vivo. Prima di inoltrare la domanda di adesione, il passaggio fondamentale per ogni cittadino è la richiesta del Prospetto Informativo: il documento ufficiale che elenca quali cartelle possono essere “rottamate” e quanto si dovrà effettivamente pagare al netto di sanzioni e interessi.

Cos’è il Prospetto Informativo?

Si tratta di un report dettagliato che permette di visualizzare la propria situazione debitoria rispetto ai parametri della Legge n. 199/2025. Il documento include:

L’elenco delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito INPS “definibili”.

Il calcolo preciso del debito residuo senza le somme accessorie (sanzioni, interessi di mora e aggio).

Nota: L’importo indicato non comprende eventuali spese di notifica o procedure esecutive già avviate, né gli interessi previsti per chi sceglierà la dilazione in 54 rate.

Come richiederlo: le due strade possibili

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto due modalità per ottenere il documento, a seconda che si possiedano o meno le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).

1. Tramite Area Riservata (Procedura Veloce)

È il metodo più rapido e sicuro. Una volta effettuato l’accesso sul sito di Ader:

Si riceve una conferma immediata della presa in carico.

Entro 12 ore , l’Agenzia invia una mail con il link per scaricare il PDF.

, l’Agenzia invia una mail con il link per scaricare il PDF. Attenzione: Il link scade dopo 5 giorni. Se non si effettua il download in questo lasso di tempo, la procedura andrà ripetuta da zero.

2. Tramite Area Pubblica (Senza credenziali)

Per chi non ha accesso all’area personale, è necessario compilare un form online e allegare il documento d’identità. In questo caso l’iter è più articolato:

E-mail di convalida: Riceverete un primo messaggio con un link da cliccare entro 72 ore , pena l’annullamento della richiesta.

Riceverete un primo messaggio con un link da cliccare entro , pena l’annullamento della richiesta. E-mail di conferma: Un secondo messaggio confermerà il numero di protocollo dell’istanza.

Un secondo messaggio confermerà il numero di protocollo dell’istanza. Invio documento: Se i documenti allegati saranno validati, riceverete una terza e-mail con il link finale. Anche in questo caso, avrete 5 giorni di tempo per scaricare il file.

Verso la scadenza del 30 aprile

Ottenere il Prospetto è solo il primo passo. Una volta analizzate le pendenze e verificata la sostenibilità del piano di rientro, i contribuenti avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare l’istanza di adesione definitiva.

Ricordiamo che la Rottamazione-quinquies offre la possibilità di spalmare il debito in 9 anni, rappresentando un’occasione unica per chi ha pendenze accumulate negli ultimi due decenni.