Santa Croce Camerina – Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, insieme alla Giunta comunale e al presidente del Consiglio comunale, ha incontrato questa mattina in Municipio il nuovo Questore della provincia di Ragusa, dott. Salvatore Fazzino, in occasione della sua prima visita istituzionale in città.

“È stato un incontro molto cordiale e proficuo – ha dichiarato il sindaco Dimartino – che ci ha permesso di ringraziare il Questore per la graditissima visita e di rivolgergli il nostro benvenuto a Santa Croce Camerina, augurandogli buon lavoro nel nuovo e delicato incarico”.

Nel corso della riunione, alla presenza del comandante della Polizia Locale, l’amministrazione comunale ha illustrato le azioni e le misure già attuate a tutela della sicurezza urbana, affrontando al contempo le principali criticità e le specificità che caratterizzano il contesto territoriale di Santa Croce Camerina.

“Abbiamo riscontrato grande attenzione, disponibilità e spirito di collaborazione da parte del Questore – ha aggiunto il sindaco – elementi fondamentali per rafforzare il presidio di legalità e migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza nella nostra comunità”.



L’incontro si è concluso nel segno di una sinergia istituzionale concreta, con l’impegno condiviso a proseguire un percorso di collaborazione tra Comune e Questura, nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini di Santa Croce Camerina.