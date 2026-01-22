Ragusa – Il dottor Ignazio Fidone è stato nominato Referente regionale per la Sicilia di IVAS – Italian Vascular Access Society, un incarico che riconosce e valorizza un percorso professionale interamente dedicato alla sicurezza infusiva e alla gestione degli accessi vascolari, ambiti centrali per la qualità delle cure e la sicurezza del paziente.

IVAS è la società scientifica di riferimento in Italia che ha lo scopo di implementare la professionalità degli operatori e migliorare lo stato di salute e la qualità di vita del paziente, mediante lo sviluppo della buona pratica clinica nel campo specifico dell’accesso vascolare. In questo nuovo ruolo, il dott. Fidone coordinerà le attività scientifiche e formative nell’isola, puntando all’uniformità dei protocolli e alla sicurezza del paziente.

Il suo cammino professionale prende avvio nei primi anni ’90 presso lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano, una delle realtà più prestigiose del panorama sanitario nazionale. Qui, in un contesto altamente specializzato e innovativo, cresce professionalmente fino a ricoprire il ruolo di Coordinatore del Blocco Operatorio. Dal 2006, presso l’ASP di Ragusa, Fidone ricopre il ruolo di Coordinatore della Terapia Intensiva a Modica, sotto la guida del dott. Rosario Trombadore, ed è il Referente Aziendale infermieristico del PICC Team, il primo in Sicilia ad essere stato formalmente deliberato.

Dal 2012 è direttore scientifico e docente di diversi corsi regionali e docente al Master sugli accessi vascolari dell’Università di Messina. Ha inoltre contribuito alla stesura del Decreto regionale “Targeting Zero” per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Con questo incarico, il dott. Fidone si pone “l’obiettivo di consolidare una moderna cultura degli accessi vascolari in Sicilia, integrando innovazione tecnologica, rigore scientifico e competenza clinica”.