Ragusa – La comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù annuncia con profonda gioia la solenne celebrazione della dedicazione dell’Altare e della chiesa, che si terrà venerdì 13 febbraio alle 19,30 a Ragusa. L’appuntamento, presieduto dal vescovo mons. Giuseppe La Placa, rappresenta un momento di grande grazia e festa per tutti i fedeli e il quartiere dei Gesuiti, da sempre legato alla storia e alla spiritualità di questa chiesa.

Il parroco, don Marco Diara, ha espresso la sua emozione sottolineando: “Viviamo questo momento come un dono del Signore e un segno di rinascita per la nostra comunità, dopo i recenti lavori di ristrutturazione che hanno restituito splendore e accoglienza alla nostra chiesa. Invito ciascuno a partecipare con cuore aperto, affinché questa celebrazione sia occasione di preghiera, comunione e rinnovato impegno cristiano”.

La chiesa del Sacro Cuore di Gesù, recentemente restaurata, continua a essere punto di riferimento e luogo di incontro per il quartiere, mantenendo saldo il suo ruolo storico di motore spirituale e sociale. Tutta la cittadinanza è stata calorosamente invitata a unirsi a questo evento, segno di speranza e di unità per l’intera comunità ragusana.