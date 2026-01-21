Ragusa – Con l’allontanarsi del cuore del forte maltempo del Ciclone Harry, la provincia di Ragusa si è risvegliata stamattina immersa in un clima di tregua apparente, dando il via alle operazioni di monitoraggio e ripristino. Dopo ore di tempesta, la priorità assoluta per le amministrazioni locali è ora la sicurezza degli edifici pubblici.

Sebbene le comunicazioni iniziali fossero state frammentate, nella serata di ieri si è giunti a una decisione unanime: tutte le scuole della provincia, di ogni ordine e grado, sono rimaste chiuse per la giornata odierna.

Il provvedimento, adottato dai sindaci dopo un coordinamento d’urgenza, si è reso indispensabile per permettere ai tecnici comunali e alla Protezione Civile di effettuare i sopralluoghi di verifica. L’obiettivo è duplice:

Accertare l’assenza di danni strutturali o infiltrazioni nei plessi scolastici. Monitorare la stabilità di alberi e cornicioni nelle aree esterne e lungo le vie di accesso alle strutture, messi a dura prova dalle raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h.

Anche la giornata di ieri è stata segnata da un’attività frenetica per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa. Le squadre sono state impegnate in decine di interventi su tutto il territorio ibleo. Le criticità maggiori hanno riguardato:

Alberi sradicati che hanno bloccato arterie stradali secondarie e urbane.

Insegne e cartelloni pubblicitari divelti, che rappresentavano un pericolo immediato per i passanti.

Pali delle linee elettriche e telefoniche resi instabili dalla furia del vento.

Maltempo Pozzallo, violenta mareggiata spazza via tutto Maltempo Ragusa, crolla pino secolare: tragedia sfiorata Maltempo: il Ciclone Harry non molla la presa, ristorante danneggiato a Marina di Ragusa Maltempo Comiso, danni per il ciclone Harry

Mentre la conta dei danni materiali prosegue (con particolare attenzione alle strutture balneari e alle aziende agricole della fascia trasformata), si attende l’esito dei sopralluoghi tecnici per capire se le attività scolastiche potranno riprendere regolarmente già da domani o se saranno necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza.