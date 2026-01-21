Modica – “Emessa l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile nelle zone servite dai serbatoi idrici ‘Sacro Cuore’, ‘Santa Teresa’ e ‘Costa del Diavolo’. Lo comunica il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.
“Il divieto – aggiunge il sindaco di Modica – riguarda in particolare le vie Modica Sorda, S. Giuliano, via Trapani Rocciola, consorziale Cozzo Rotondo (parte bassa), via Trani (parte bassa), Modica alta, quartiere Dente e Modica bassa, in considerazione delle alterazioni riscontrate relative all’aspetto visivo dell’acqua, correlate alle attuali condizioni metereologiche nel territorio.
Tale divieto è in vigore fino all’emissione di una nuova ordinanza di revoca. Già data disposizione alla Società Iblea Acque S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato, di porre in essere ogni provvedimento necessario finalizzato a ristabilire e garantire la regolare erogazione di acqua potabile”.
Lascia un commento