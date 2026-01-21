Ragusa – Un nuovo appuntamento arricchisce la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”, diretta dalla pianista Diana Nocchiero, confermando l’attenzione della rassegna verso la valorizzazione dei talenti emergenti del territorio. Sabato 24 gennaio, alle ore 20.30 (ingresso del pubblico dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà il concerto “Giochi di ance” del Quartetto di Clarinetti Ibleo, evento fuori programma dedicato alle nuove generazioni di musicisti iblei. L’appuntamento sostituisce il concerto “Rapsodia di stelle” del Duo Pitros, formato da Luigi Santo e Daniela Gentile, che è stato rinviato al 21 marzo.

Il concerto “Giochi di ance” sarà gratuito per gli abbonati, mentre per i non abbonati il costo del biglietto è di soli 5 euro. Il Quartetto di Clarinetti Ibleo, formazione composta da Jessica Ficili, Mariacristina Nigro, Giuseppe Caruso e Salvatore Licata, sarà impegnato in un programma pensato come un viaggio musicale che parte dalla tradizione classica per aprirsi a sonorità più moderne e attuali. L’idea alla base del concerto è quella di mettere in dialogo linguaggi musicali differenti, senza barriere, alternando brani di impronta classica a melodie celebri, ritmi coinvolgenti e atmosfere più vicine alla sensibilità contemporanea.

«Sostenere i giovani talenti del nostro territorio è una delle missioni di Melodica – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – Crediamo fortemente che offrire loro uno spazio qualificato, all’interno di una stagione concertistica internazionale, sia un modo concreto per investire nel futuro della musica e della cultura, oltre che un’occasione per il nostro pubblico di scoprire e sostenere i giovani protagonisti della musica iblea».

Il gruppo nasce nell’ottobre 2020 da un’idea delle professoresse Mariacristina Nigro e Jessica Ficili: inizialmente trio, il progetto si è presto ampliato coinvolgendo altri musicisti che hanno intrapreso un percorso professionale nello studio del clarinetto. Tutti i componenti condividono un obiettivo comune: diffondere e valorizzare la cultura clarinettistica, attraverso un repertorio capace di dialogare con pubblici diversi. Il Quartetto di Clarinetti Ibleo si è esibito con successo per varie associazioni culturali e ha realizzato video musicali, spaziando dal repertorio originale per questa formazione a trascrizioni di brani operistici e colonne sonore, rendendo omaggio a figure di riferimento della tradizione clarinettistica come il Maestro Salvatore Schembari.