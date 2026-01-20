Scicli – La furia del mare non dà tregua al litorale di Scicli. A Sampieri, la forza delle onde alimentata dal Ciclone Harry ha raggiunto livelli critici, trasformando il lungomare in una zona di estremo pericolo.

Secondo le ultime segnalazioni, l’acqua ha completamente sommerso la base dello scalo di alaggio e, sospinta da raffiche di vento impetuose, ha iniziato a scavalcare con violenza il molo. In alcuni punti, i marosi hanno superato le barriere naturali e artificiali, spingendosi pericolosamente tra le prime file di case che si affacciano sulla costa.

I residenti descrivono una situazione che non si registrava da anni: un video scioccante (CLICCA QUI PER VIDEO), che sta circolando rapidamente sui social, testimonia la violenza dell’urto delle onde contro le facciate degli edifici e la rapidità con cui il mare sta guadagnando terreno.