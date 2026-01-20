Forte maltempo in Sicilia. Il Ciclone Harry non concede tregua e, al contrario, si prepara a sferrare l’attacco finale. Le previsioni meteorologiche per le prossime ore indicano un ulteriore e severo inasprimento delle condizioni atmosferiche su tutta l’Isola: secondo gli esperti, le prossime 12 ore rappresenteranno il momento più drammatico di questa ondata di maltempo.
Il fronte della tempesta: zone rosse in serata
Il peggioramento, atteso con forza tra il tardo pomeriggio e la notte, colpirà in modo particolare tre fronti geografici:
- Versante Orientale e Jonico: dove si temono accumuli pluviometrici record.
- Fascia Meridionale: sferzata da venti di burrasca e mareggiate persistenti.
- Costa Settentrionale: dove i fenomeni temporaleschi diventeranno più frequenti e intensi.
La struttura ciclonica sta guadagnando energia proprio in questi minuti, esasperando i contrasti termici e rendendo le precipitazioni ancora più violente e imprevedibili.
Fiato sospeso per l’allerta di domani
Mentre la protezione civile monitora costantemente l’evolversi della situazione, cresce l’attesa per il nuovo bollettino ufficiale. La domanda che cittadini e amministratori locali si pongono è se l’allerta rossa verrà prorogata anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio.
La decisione del Dipartimento Regionale dipenderà dalla velocità di spostamento dell’occhio del ciclone: se Harry dovesse stazionare ulteriormente nel Canale di Sicilia, lo stato di massima emergenza potrebbe essere confermato, portando a una nuova raffica di chiusure di scuole e uffici pubblici.
Raccomandazioni
In attesa dei dati ufficiali, si rinnova l’invito a non uscire di casa se non per estrema necessità e a monitorare i canali social del DRPC Sicilia per gli aggiornamenti in tempo reale.
