Comiso – La furia del Ciclone Harry non ha risparmiato il territorio di Comiso. Forti raffiche di vento hanno sferzato la città per tutta la notte, causando il crollo di diversi alberi e di pali dell’illuminazione pubblica. Lo spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Un albero è caduto su un’auto parcheggiata in via dei Platani, oltre a un palo della luce pubblica che è stato divelto dal forte vento.

Un altro albero è caduto in piazza delle Erbe. Era stato piantumato appena tre anni fa dai volontari della Trasversale Sicula. “Se non sarà possibile salvarlo, provvederemo subito a sostituirlo”, ha assicurato il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Nonostante i danni materiali, non si registrano fortunatamente feriti. Un risultato reso possibile anche dal lavoro incessante dei soccorritori: “Voglio ringraziare di cuore i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco”, ha dichiarato la Schembari. “Mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza e sono presenze costanti in questi momenti critici”.

Con l’allerta meteo ancora in corso, il primo cittadino ha rinnovato un accorato invito a tutta la cittadinanza: “La prudenza non è mai troppa. Invito tutti a limitare gli spostamenti e a prestare la massima attenzione finché le condizioni climatiche rimarranno così pericolose”.