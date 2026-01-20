Maltempo. Il Ciclone Harry non abbandona la Sicilia. La vasta struttura perturbata rimarrà centrata per l’intera giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, proprio sul Canale di Sicilia, continuando a portare piogge e temporali su gran parte dell’Isola. Nonostante una parziale attenuazione della forza dei venti, il quadro meteorologico resta improntato a una severa ondata di maltempo.
Il bollettino per domani: zone a rischio e criticità
Il posizionamento del vortice determinerà una distribuzione irregolare ma intensa dei fenomeni:
- Fascia Jonica (Allerta Rossa): Rimane la zona più critica. La Protezione Civile mantiene il massimo livello di allerta a causa di possibili fenomeni severi e persistenti. Il rischio di nubifragi e alluvioni lampo resta elevato.
- Settori Settentrionali e Sud-Orientali: Tempo marcatamente perturbato con piogge di forte intensità e frequenti temporali che colpiranno senza sosta dalla mattinata.
- Sicilia Occidentale: Le piogge, inizialmente più deboli, tenderanno a intensificarsi e a insistere fino alla serata, interessando Trapanese e Palermitano.
- Miglioramenti: Schiarite e fenomeni più sporadici si registreranno nelle aree centrali e interne dell’Isola.
Temperature, Venti e Mari
Il quadro tecnico indica una parziale variazione nella forza dinamica del ciclone:
- Temperature: Non si prevedono scostamenti significativi; i valori resteranno stazionari, tipicamente invernali.
- Venti: La ventilazione manterrà una rotazione ciclonica, soffiando ancora con intensità di burrasca. Tuttavia, è prevista una graduale attenuazione della forza delle raffiche a partire dalla tarda nottata.
- Mari: Condizioni proibitive con mari agitati o molto agitati. Lo Jonio e lo Stretto di Sicilia resteranno “Grossi”, con onde residue di altezza significativa. Il moto ondoso inizierà una lenta diminuzione solo nel tardo pomeriggio, ma il rischio mareggiate sulle coste esposte rimane altissimo.
La situazione è in continua evoluzione a causa della natura stazionaria del ciclone. Si raccomanda di prestare massima attenzione ai bollettini di aggiornamento e di rispettare le ordinanze locali riguardanti la sicurezza stradale e la chiusura degli spazi pubblici.
Lascia un commento