Galatone – L’Avimec Modica riprende da dove aveva lasciato. I “Galletti” di Enzo Distefano, privi dell’infortunato Pedro Putini, infatti, dopo la sosta per la Coppa Italia tornano in campo a Galatone e dopo una lunga battaglia durata poco meno di due ore e mezza, battono al tie break la Green Volley che ha lottato fino alla fine dimostrando che la classifica che occupa è bugiarda.

I biancoazzurri cari a Luca Leocata, invece, fanno di necessità virtù, scendono in campo con il giusto approccio, ma dopo aver vinto agevolmente il parziale di apertura, subiscono la rimonta di Galatone che guidato dall’ex Padura Diaz era riuscito a ribaltare il punteggio. Poi Chillemi e compagni si ricompattano e prima ristabiliscono la parità e poi conquistano due punti preziosi aggiudicandosi il quinto e decisivo set.

Dopo una prima fase punto a punto (3/3), Modica prende in mano le redini del gioco e scava il solco nel punteggio (4/8), che costringe il tecnico dei salentini a chiedere il primo timeout. I biancoazzurri restano concentrati sul match, non cedono di un centimetro e allungano fino al 9/17 che costringe Galatone al secondo discrezionale. Un parziale di 6 – 3 fa riavvicinare Galatone (15/20), coach Distefano fiuta il pericolo e chiede la sospensione di 30” per ricompattare i suoi che al rientro in campo alzano i ritmi e chiudano la prima frazione con un largo 17/25 firmato dall’attacco vincente di Pietro Mariano.

Al cambio di campo la sfida resta in equilibrio solo nelle prime fasi (3/3) poi è Galatone a cercare lo strappo (8/6), ma Modica tiene il ritmo e rimane in scia fino al 11/11 che costringe il coach di casa al time out. La gara resta in equilibrio fino al 14/14 poi Galatone si porta avanti di 2 (16/14) e coach Distefano chiede il discrezionale. Galatone allunga fino al +3 e appena Modica si avvicina (20/18) a il tecnico biancoverde chiede la seconda sospensione a sua disposizione. Al rientro in campo Padura Diaz suona la carica e quando i padroni di casa si portano sul +4 (22/18) è Distefano a provare a spezzare il ritmo con il discrezionale. Galatone non si lascia intimorire e chiude la seconda frazione 25/20 sfruttando un errore in ricezione di Checco Barretta.

L’Avimec prova a riorganizzarsi e nella terza frazione di gioco si gioca punto a punto fino al 7/7. Poi la serie positiva in battuta di Mariano scava un solco nel punteggio (7/10) che costringe Galatone a chiedere il timeout. Al ritorno in campo Galatone trova le giuste motivazioni e inizia la rimonta che si concretizza sul 15/15. sul 16/15 coach Distefano chiama il timeout, ma non ottiene i risultati sperati. Galatone, infatti, allunga fino al 22/19 che costringe il tecnico del sestetto modicano a chiedere la seconda sospensione. Al rientro in campo, Galatone rimane sul pezzo e si procura ben cinque set point. Modica ne annulla due, ma al terzo tentativo e Padura Diaz a mettere palla a terra e a siglare il 25/21 che vale il sorpasso nel computo dei set.

Il quarto parziale si apre con Galatone che tiene sempre il muso avanti nel punteggio (7/5), ma i biancoazzurri non vogliono concedere spazi e quando ricuciono lo strappo e mettono la feccia (8/9), Galatone chiede immediatamente il discrezionale. al rientro in campo, grazie anche al calore del pubblico di casa,Galatone piazza un break di 4 – 0 che lo riporta avanti di 3 (12/9) che costringe Modica a chiedere la sospensione. Modica ritorna in campo con più fame dei loro avversari e prima ricuce lo strappo (17/17) poi allunga di 2 (18/20) costringendo coach Licchelli a spendere il discrezionale. Al rientro in campo i biancoazzurri non lasciano spazio ai loro avversari e si portano a casa il parziale con il punteggio di 21/25 che rimanda ogni decisione al quinto set.

Il tiebreak si apre con un break modicano (1 – 4) che costringe immediatamente Galatone a inseguire e al suo coach a chiedere l’immediato timeout. Galatone prova a ricucire lo strappo, ma quando i salentini si rifanno sotto (6/8) è coach Distefano a chiedere il discrezionale. I biancoazzurri riescono a tenere a distanza di sicurezza i padroni di casa che non vogliono arrendersi. Sul punteggio di 11/14 Licchelli prova a fermare il gioco per 30”. La partita diventa una partita a scacchi e quando le due squadre rientrano sul taraflex e Galatone mette a terra il punto numero 12, è Distefano a chiedere il pit stop. Galatone ha la forza di annullare anche il secondo match point, ma al terzo tentativo capitan Chillemi va a segno, mette a terra il pallone del 13/15 e regala alla sua squadra due punti importanti che allungano a quattro la scia di vittorie consecutive.