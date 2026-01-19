Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, confermano uno scenario di estrema criticità per la parte orientale della Sicilia ed in particolare per le provincie di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. La complessa configurazione sinottica vede una profonda area di bassa pressione spostarsi dalla Penisola Iberica verso il Nord Africa, dove l’incontro con correnti fredde di matrice artica innescherà una ciclogenesi esplosiva. Il risultato è la formazione del Ciclone Harry, un pericoloso vortice mediterraneo che scatenerà contrasti termici violentissimi.
Il peggioramento sarà graduale ma inarrestabile, con il culmine atteso tra la serata di lunedì e la giornata di martedì:
- Mattinata: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta l’Isola, con le prime piogge che interesseranno i settori orientali.
- Pomeriggio: Netta intensificazione dei fenomeni. Piogge sparse su gran parte della Sicilia, con rovesci più insistenti sul versante ionico.
- Serata e Notte: Fase di maltempo acuto. Sono previsti temporali di forte intensità e nubifragi stazionari, in particolare nelle zone etnee e nel Messinese ionico (area sotto allerta rossa). I fenomeni risaliranno poi verso i settori occidentali e settentrionali, dove vige l’allerta gialla.
Venti da uragano e “mare grosso”
L’aspetto più allarmante riguarda la ventilazione e lo stato dei mari, con valori che raggiungeranno il fondo scala delle tabelle di misurazione:
- Venti: Soffieranno impetuosi da Est-Sud-Est. In serata le raffiche raggiungeranno l’intensità di “Fortunale” (F11/F12 della scala Beaufort), con velocità che potrebbero superare i 120 km/h su Tirreno, Stretto di Sicilia e Jonio.
- Mari: Lo Jonio meridionale e lo Stretto di Sicilia diverranno grossi o molto grossi, raggiungendo il grado 8 della scala Douglas.
- Onde: Nella notte tra lunedì e martedì si attendono “montagne d’acqua” alte fino a 7-8 metri al largo, con conseguenti mareggiate distruttive lungo tutte le coste esposte ai venti orientali.
Le temperature sono previste in ulteriore lieve calo.
Maltempo in Sicilia, Protezione Civile: oggi 19 gennaio allerta rossa e arancione da Ragusa a Messina
Data la severità del bollettino, si ribadisce l’invito a:
- Limitare al massimo gli spostamenti, specialmente nelle ore serali.
- Evitare le zone litoranee e i sottopassi.
- Mettere in sicurezza balconi e oggetti esposti al vento.
Lascia un commento