Acate – Tutto pronto per l’edizione 2026 del Carnevale Storico Acatese in programma dal 14 al 17 febbraio. A darne notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone: “Anche quest’anno il Carnevale Storico Acatese si conferma un appuntamento atteso e si candida a diventare uno degli eventi di richiamo più importanti del territorio provinciale e regionale, capace di unire tradizione secolare e innovazione artistica in un mix di allegria, colore e partecipazione popolare”.

“Questo Carnevale rappresenta il frutto di un impegno collettivo straordinario – dice Fidone -. Desidero ringraziare pubblicamente l’assessore Licitra e tutta l’amministrazione, insieme all’associazione Officina Civica, ma soprattutto un plauso ai nostri infaticabili Maestri Carristi, ai volontari e a tutti i gruppi che hanno lavorato con creatività per realizzare opere di cartapesta di sorprendente bellezza e impatto. La loro arte, tramandata di generazione in generazione, è il cuore pulsante di una manifestazione che trasforma Acate in un palcoscenico di magia pura, coinvolgendo non solo i cittadini, ma migliaia di visitatori”.

Il programma, curato nel dettaglio, offrirà intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età, con un susseguirsi di sfilate, musica e spettacoli di alto livello.

Ecco di seguito il programma completo:

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 17:00 – Inizio della grande sfilata dei carri allegorici

Ore 22:30 – Piazza Libertà

Intrattenimento musicale con Samma & Melos e con Donatello Bonuomo

Ospite speciale: DJ Fargetta (Radio DJ)

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Ore 10:00 – Riparte la sfilata dei carri allegorici

Ore 11:00 – Piazza Matteotti

Spettacolo di danza con Giovanni Zambuto e la Dance School Academy

Ospite eccezionale: Cecilia Gayle, regina dei balli di gruppo

Ore 17:00 – Sfilata lungo Corso Indipendenza

Ore 22:30 – Serata “Alegria Italiana”

Con Sebastiano Fazzina, Gianni Agosta e Simone Di Stefano

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 17:00 – Sfilata su Corso Indipendenza

Ore 22:30 – Piazza Libertà

Lunedì Juicy

Con Saro Sallemi, Andrea Bonuomo e Simone Di Stefano

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

Ore 17:00 – Ultima sfilata lungo Corso Indipendenza

Ore 22:30 – Piazza Libertà

Con Saro Sallemi e Andrea Bonuomo

Ospite speciale: Paolo Noise (Radio 105)

Ore 23:45 – Premiazione dei carri del Carnevale Storico Acatese 2026