Catania – L’ondata di maltempo estremo che sta per colpire la Sicilia orientale travolge anche la logistica aeroportuale. La società di gestione dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha comunicato una variazione d’urgenza dell’operatività dei voli a causa delle proibitive condizioni meteorologiche previste.

Avviso ai passeggeri – variazione operatività voli causa maltempo

“Si comunica che, a causa delle previsioni meteo avverse, nelle giornate di domani e martedì – 19 e 20 gennaio 2026 – il Terminal C (TC) rimarrà chiuso al pubblico. Tutti i voli previsti in partenza o in arrivo presso il Terminal C saranno riprotetti presso il Terminal A (TA). Invitiamo i passeggeri a: consultare lo stato del proprio volo tramite la compagnia aerea di riferimento e recarsi in aeroporto con congruo anticipo”.