Con il nuovo messaggio n. 3931/2025, l’INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’intero anno 2026. La programmazione riguarda i nuclei familiari che non hanno subito variazioni e garantisce una gestione più ordinata del budget domestico.

Calendario 2026: le date da segnare in agenda

Le erogazioni avverranno, come di consueto, nella seconda metà di ogni mese. Di seguito il piano degli accrediti mese per mese:

Gennaio: 21 e 22

21 e 22 Febbraio: 19 e 20

19 e 20 Marzo: 19 e 20

19 e 20 Aprile: 20 e 21

20 e 21 Maggio: 20 e 21

20 e 21 Giugno: 18 e 19

18 e 19 Luglio: 20 e 21

20 e 21 Agosto: 18 e 19

18 e 19 Settembre: 21 e 22

21 e 22 Ottobre: 21 e 22

21 e 22 Novembre: 19 e 20

19 e 20 Dicembre: 16 e 17

Per le nuove domande, il primo pagamento avverrà invece nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione, periodo in cui verranno liquidati anche gli eventuali conguagli (a credito o a debito).

Rivalutazione ISEE e nuovi importi

A partire dal 1° gennaio 2026, gli importi e le soglie ISEE sono stati adeguati al costo della vita con una rivalutazione dell’1,4%. Ecco come cambiano i contributi mensili per ogni figlio:

Fascia Massima: Con ISEE fino a 17.468,51 € , l’assegno sale a 203,81 € (contro i 201 € dell’anno precedente).

Con ISEE fino a , l’assegno sale a (contro i 201 € dell’anno precedente). Fascia Variabile: Tra 17.468,51 € e 46.230,35 € , l’importo decresce in maniera progressiva.

Tra e , l’importo decresce in maniera progressiva. Fascia Minima: Oltre i 46.230,35 € (o in caso di ISEE non presentato), il contributo si attesta a 59,83 €.

Transizione ISEE: cosa succede a gennaio e febbraio?

Per garantire la continuità dei versamenti, l’INPS ha confermato che per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 verrà ancora utilizzato l’ISEE valido al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, resta fondamentale rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro la fine di febbraio: a partire da marzo, infatti, l’importo verrà ricalcolato sulla base del nuovo reddito. Se l’ISEE aggiornato non risulterà presente, l’assegno verrà automaticamente decurtato alla cifra minima prevista per legge.