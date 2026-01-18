Con il nuovo messaggio n. 3931/2025, l’INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’intero anno 2026. La programmazione riguarda i nuclei familiari che non hanno subito variazioni e garantisce una gestione più ordinata del budget domestico.
Calendario 2026: le date da segnare in agenda
Le erogazioni avverranno, come di consueto, nella seconda metà di ogni mese. Di seguito il piano degli accrediti mese per mese:
- Gennaio: 21 e 22
- Febbraio: 19 e 20
- Marzo: 19 e 20
- Aprile: 20 e 21
- Maggio: 20 e 21
- Giugno: 18 e 19
- Luglio: 20 e 21
- Agosto: 18 e 19
- Settembre: 21 e 22
- Ottobre: 21 e 22
- Novembre: 19 e 20
- Dicembre: 16 e 17
Per le nuove domande, il primo pagamento avverrà invece nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione, periodo in cui verranno liquidati anche gli eventuali conguagli (a credito o a debito).
Rivalutazione ISEE e nuovi importi
A partire dal 1° gennaio 2026, gli importi e le soglie ISEE sono stati adeguati al costo della vita con una rivalutazione dell’1,4%. Ecco come cambiano i contributi mensili per ogni figlio:
- Fascia Massima: Con ISEE fino a 17.468,51 €, l’assegno sale a 203,81 € (contro i 201 € dell’anno precedente).
- Fascia Variabile: Tra 17.468,51 € e 46.230,35 €, l’importo decresce in maniera progressiva.
- Fascia Minima: Oltre i 46.230,35 € (o in caso di ISEE non presentato), il contributo si attesta a 59,83 €.
Transizione ISEE: cosa succede a gennaio e febbraio?
Per garantire la continuità dei versamenti, l’INPS ha confermato che per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 verrà ancora utilizzato l’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
Tuttavia, resta fondamentale rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro la fine di febbraio: a partire da marzo, infatti, l’importo verrà ricalcolato sulla base del nuovo reddito. Se l’ISEE aggiornato non risulterà presente, l’assegno verrà automaticamente decurtato alla cifra minima prevista per legge.
Lascia un commento