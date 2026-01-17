Taormina – L’avvicinarsi di un pericoloso ciclone afro-mediterraneo fa scattare le prime misure di sicurezza in Sicilia orientale. Di fronte a previsioni che annunciano una fase di maltempo estremo, il Comune di Taormina ha deciso di giocare d’anticipo per tutelare l’incolumità di studenti e personale scolastico.
L’ordinanza del Sindaco
Con il provvedimento numero 2, firmato oggi 17 gennaio 2026, è stata disposta ufficialmente la sospensione delle attività didattiche per lunedì 19 gennaio. La decisione non riguarda solo la “Perla dello Ionio”: un fronte comune sta coinvolgendo i sindaci dell’intera riviera ionica, pronti ad adottare analoghi provvedimenti di chiusura per limitare gli spostamenti durante il picco della tempesta.
La situazione resta in costante evoluzione. Gli esperti meteo indicano che la fase critica del ciclone si manifesterà tra lunedì e martedì, con precipitazioni torrenziali e venti di burrasca.
Nota per le famiglie: Al momento la chiusura è confermata per lunedì, ma le autorità avvertono che il blocco potrebbe essere esteso anche a martedì 20 gennaio, qualora l’intensità dei fenomeni non dovesse attenuarsi.
