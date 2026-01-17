Ragusa – Numerosi fedeli hanno partecipato giovedì, nella chiesa delle Carmelitane scalze, attigua al monastero di Santa Teresa, a Ragusa, alle celebrazioni per il 142esimo anniversario della nascita della beata Maria Candida dell’Eucaristia e per il 19esimo anniversario del presunto miracolo eucaristico. E’ stato il priore del santuario del Carmine, il sacerdote Gianni Iacono, ocd, a guidare l’adorazione eucaristica del pomeriggio a cui ha fatto seguito la santa messa.

Padre Iacono si è più volte richiamato alla figura della beata, tratteggiandone le caratteristiche e parlando di una vita dedita all’Eucaristia con consapevolezza e come strumento per instaurare un dialogo speciale con Gesù Cristo. E’ stata anche esposta la reliquia della beata per la venerazione. Le celebrazioni proseguono anche oggi, sabato 17 gennaio, è in programma alle 19,30 il concerto del coro Jubilate diretto dalla maestra Gianna Rizza. Il concerto si propone come un invito per tutti a rinascere nel sorriso di chi nasce.