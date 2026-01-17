Ragusa – Il Comune di Ragusa, Settore VII – Servizio Politiche dell’Istruzione, comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all’ottenimento dell’abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano. L’iniziativa, promossa in conformità con le direttive della Regione Siciliana, è finalizzata a sostenere la mobilità degli studenti residenti nel territorio comunale.
Possono beneficiare dell’agevolazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Ragusa.
- Età inferiore ai 20 anni (fascia d’età considerata dai 6 ai 20 anni per la graduatoria).
- Isee del nucleo familiare non superiore a € 25.000,00.
- Regolare iscrizione presso un istituto scolastico o formativo.
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 16 febbraio 2026. La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti o dei requisiti previsti comporterà l’inammissibilità dell’istanza.
La documentazione necessaria include l’istanza compilata, copia del documento d’identità (del genitore o dello studente se maggiorenne), attestazione ISEE e certificato di iscrizione/frequenza scolastica.
Le richieste possono essere presentante tramite due modalità:
– inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it
– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in Cordo Italia 72, piano ammezzato. L’avviso completo e la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza è disponibile sul sito del Comune di Ragusa.
