Maltempo in Sicilia. La tregua può attendere. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha confermato il persistere di una fase di instabilità atmosferica sull’Isola, rinnovando l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico anche per l’intera giornata di domani, sabato 17 gennaio. La provincia di Ragusa, già sotto vigilanza oggi, resterà tra le zone monitorate a causa di correnti umide e instabili.
Precipitazioni: lo Ionio sotto osservazione
Il nuovo bollettino indica una distribuzione delle piogge che premierà, in termini di intensità, i versanti orientali, ma con riflessi su tutto il territorio:
- Settori Ionici: Sono attese piogge sparse, con la possibilità di rovesci o temporali più strutturati. In queste aree i cumulati di pioggia potranno variare da deboli a moderati.
- Resto dell’Isola (incluso il Ragusano): Le piogge saranno più intermittenti (da isolate a sparse), presentandosi sotto forma di rovesci o temporali di breve durata. In queste zone i quantitativi d’acqua saranno generalmente deboli.
Venti forti e Mari agitati
L’attenzione resta alta anche per quanto riguarda la ventilazione e lo stato dei mari, fattori che potrebbero condizionare i trasporti marittimi e la sicurezza costiera:
- Venti: Soffieranno correnti meridionali con rinforzi localmente forti (Scirocco) che colpiranno in particolare la Sicilia meridionale e la fascia costiera ragusana.
- Mari: Lo Ionio e lo Stretto di Sicilia continueranno a essere molto mossi, rendendo difficili le attività nautiche e provocando possibili mareggiate sui litorali esposti.
Lascia un commento