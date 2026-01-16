Forte maltempo in arrivo in Sicilia, scatta il preallertamento della protezione Civile per condizioni meteo avverse dalle prime ore di lunedì 19 gennaio. Lo annuncia Salvo Cocina, dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. Ecco l’avviso indirizzato ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile.
“Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.
Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative, al fine di consentire un’adeguata preparazione per il possibile verificarsi di severi eventi idrogeologici avversi.
Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a:
- punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni;
- cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale;
- alberature, pali e tralicci; -coperture leggere e strutture temporanee; -strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate.
Si invita inoltre a:
- allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego;
- predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC;
- informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio -mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile e con le Prefetture competenti. Si confida nella massima attenzione e collaborazione. COCINA
