Ragusa – “Su Palazzo Ina ci sono opinioni contrastanti: chi lo considera estraneo al contesto architettonico di Piazza San Giovanni di Ragusa, chi invece lo inquadra nello stile e nella mentalità del periodo in cui fu realizzato, storico a suo modo per quanto recente. Sta di fatto che, così com’è, non può più stare”. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Cominceranno questa settimana, integrando risorse comunali e regionali, i lavori di riqualificazione estetica ed energetica.

L’obiettivo – spiega il sindaco di Ragusa – è rispettare i principi architettonici dell’immobile ma al contempo migliorarne l’integrazione con il contesto, anche utilizzando materiali locali.

Il primo step punterà a un sostanziale miglioramento del decoro di tutta l’area di “sottopasso” che collega Piazza San Giovanni con Piazzetta Monsignor Tidona: sarà infatti cambiata l’attuale pavimentazione, vetusta e stridente rispetto al resto, sostituendola con la nostra pietra calcarea. Questa prima fase di intervento si estenderà a tutto il piano terra: i lavori prevedono infatti anche di sostituire il marmo granitico dei rivestimenti murari con pietra pece tipica della nostra tradizione. In foto vedete com’è e come sarà. Il progetto interesserà negli step successivi anche i piani superiori”.