Ragusa – Proseguono le attività di service del Lions Club Ragusa Host nell’ambito della Settimana contro la fame, un’iniziativa dedicata al sostegno delle popolazioni svantaggiate o a rischio della comunità ragusana. Anche in questi giorni si sono susseguiti diversi momenti di solidarietà concreta, attraverso eventi di distribuzione di beni di prima necessità.

Sono stati donati buoni spesa destinati all’acquisto di bombole del gas al Vo.Cri., associazione di volontariato cristiano, offrendo così un aiuto essenziale a numerose famiglie del centro storico in difficoltà. Contestualmente, sono state distribuite borse della spesa contenenti generi alimentari di vario tipo, insieme a prodotti per l’igiene personale e della casa, fondamentali per garantire condizioni di vita dignitose.

Ulteriori borse di spesa sono state consegnate al canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della cattedrale San Giovanni Battista, che provvederà a distribuirle ai parrocchiani più bisognosi, consolidando la collaborazione con le realtà ecclesiali del territorio.

“Un contributo significativo – chiarisce la presidente Carmen Occhipinti – è arrivato anche da alcuni soci del nostro Club, che hanno voluto affiancare le donazioni del club acquistando personalmente, con risorse proprie, generi di prima necessità, rafforzando ulteriormente il valore solidale dell’iniziativa. Il Lions Club conferma così il proprio costante impegno a favore della comunità, trasformando la Settimana contro la Fame in un’occasione concreta di aiuto, partecipazione e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità”.