Ragusa – “Passi fatti…strade da tracciare. ANCE racconta”. E’ l’evento che si terrà a Villa Criscione sabato 17 gennaio, e che vedrà la presenza dei Vicepresidenti nazionali Carlo Trestini (rapporti sindacali) e Vanessa Pesenti (fiscale e tributario); dei Direttori nazionali d’area Beatrice Sassi e Marco Zandonà, oltre ai vertici di Confindustria Sicilia, della delegazione di Ragusa di Sicindustria, dei Presidenti e Direttori delle ANCE territoriali siciliane.

«Questo appuntamento – dichiara Giorgio Firrincieli, Presidente di ANCE Ragusa – rappresenta un momento di grande valore per la nostra associazione e per il territorio. Fare il punto sul lavoro svolto in questi quattro anni di presidenza nazionale significa riconoscere i risultati raggiunti, ma soprattutto costruire una visione condivisa sulle sfide che attendono il settore delle costruzioni. Ragusa e la Sicilia vogliono essere protagoniste di questo percorso, contribuendo con idee, competenze e responsabilità allo sviluppo del Paese».

L’incontro, che prenderà il via alle ore 18,00, sarà infatti anche l’occasione per fare il consuntivo dei trascorsi quattro anni di presidenza nazionale di Federica Brancaccio e della sua squadra e per accendere un faro sulle priorità e sulle prospettive del prossimo quadriennio nazionale, che vedrà il rinnovo della governance a giugno 2026.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Caterina Gurrieri con la collaborazione del direttore di Ance Ragusa, Giuseppe Guglielmino e, a seguire, si terrà lo show del comico e cabarettista Uccio De Santis, per celebrare al meglio l’inizio del 2026 e auspicare un anno nuovo portatore di opportunità, sviluppo e lavoro per le imprese, le maestranze e l’intero indotto industriale.