Santa Croce Camerina – Dopo la pedonalizzazione di via Fratelli Cervi e la sua destinazione a spazio pertinenziale al servizio delle scuole, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina è pronta ad avviare un nuovo intervento di rigenerazione urbana che interesserà un’area strategica per la comunità scolastica e cittadina.

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di pavimentazione, arredo urbano e riqualificazione complessiva dell’area, che diventerà un collegamento funzionale e un punto di ritrovo sicuro e accogliente per studenti, famiglie e personale scolastico. L’intervento è pensato per trasformare uno spazio di passaggio in un luogo di socialità, incontro e condivisione.

L’opera è finanziata con 350.000 euro e si inserisce all’interno del più ampio programma di investimenti in corso sul polo scolastico comunale, andando a completare e rafforzare un progetto organico di valorizzazione degli spazi dedicati all’istruzione e alla vivibilità urbana.

“Si tratta di un ulteriore tassello di una visione complessiva – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – che punta a migliorare la qualità degli spazi esterni, rendendoli più funzionali, esteticamente curati e soprattutto più sicuri. Vogliamo che le aree attorno alle scuole diventino luoghi accoglienti e pienamente fruibili, capaci di rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi e delle loro famiglie”.

Come evidenziato dai rendering progettuali, l’intervento consentirà di riqualificare l’area sotto il profilo urbanistico e funzionale, contribuendo a migliorare la qualità della vita scolastica e quotidiana.

“Ringrazio il Terzo Dipartimento e il suo responsabile, l’architetto Gaudenzio Occhipinti, insieme ai progettisti e a tutti i tecnici coinvolti – conclude il sindaco – per il lavoro svolto e per il raggiungimento di un altro importante obiettivo inserito nel percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione per il futuro di Santa Croce Camerina”.