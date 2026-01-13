Siamo agli sgoccioli per l’invio delle richieste relative al Bonus Mamme 2026. Se la stragrande maggioranza delle lavoratrici ha già incassato il contributo o è in attesa dell’accredito, esiste una “finestra” specifica ancora aperta: quella dedicata a chi ha maturato i requisiti proprio negli ultimi giorni dello scorso anno.

1. La scadenza del 31 gennaio: chi rientra?

Il termine ordinario per le domande si è concluso il 9 dicembre, ma l’INPS ha previsto una proroga strategica. Possono fare richiesta entro il 31 gennaio 2026:

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti (ad esempio tramite la nascita di un figlio) nel periodo compreso tra il 9 e il 31 dicembre 2025.

Per chi invierà la domanda in questi giorni, l’erogazione del bonus — che può arrivare fino a un massimo di 480 euro — è prevista per il mese di febbraio.

2. Le novità della versione 2025: soldi extra in busta paga

È bene ricordare che il bonus ha cambiato pelle rispetto al passato. Non si tratta più di uno sconto sui contributi da pagare, ma di una vera e propria somma aggiuntiva versata in busta paga.

(Nota: la vecchia formula dell’esonero contributivo resta valida solo per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno 3 figli).

L’importo:

Il contributo base è di 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025, per un totale annuo di 480 euro. Tuttavia, grazie ai ritocchi della Legge di Bilancio, la cifra mensile può salire fino a 60 euro, portando il massimale annuo a 720 euro.

3. Requisiti e Platea: chi può accedere?

Il bonus è destinato alle lavoratrici con un reddito annuo entro i 40.000 euro. Nello specifico, possono richiederlo:

Dipendenti (determinato/indeterminato), autonome e professioniste con 2 figli, di cui il più piccolo deve avere meno di 10 anni.

con 2 figli, di cui il più piccolo deve avere meno di 10 anni. Dipendenti (determinato), autonome e professioniste con 3 o più figli, di cui il più giovane deve essere minorenne (under 18).

Sono ammessi anche i contratti di somministrazione e il lavoro intermittente, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico (colf e badanti). Il beneficio è calcolato solo sui mesi di effettivo lavoro; i periodi di sospensione non danno diritto al contributo.

4. Come presentare la domanda

Per non perdere l’occasione di ricevere l’accredito a febbraio, le aventi diritto devono muoversi tempestivamente attraverso i canali consueti:

Portale INPS: Accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione dedicata. Patronati: Per chi preferisce assistenza nella compilazione della pratica.

In sintesi: i punti chiave