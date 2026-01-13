Ragusa – Una commedia brillante, ironica e sorprendente apre il 2026 di Casamatta – Spazio Creativo a Ragusa, sotto la direzione artistica di Massimo Leggio. Un doppio fine settimana: 16, 17, 18 e 23, 24 e 25, (venerdì e sabato alle 20,30 e domenica alle 18,00) va in scena “Il Matrimonio Perfetto!”, testo del pluripremiato autore britannico Robin Hawdon, con la regia di Carlo Ferreri.

Lo spettacolo racconta ciò che accade quando un matrimonio, apparentemente impeccabile, viene messo a dura prova da imprevisti, segreti e colpi di scena. Tra equivoci esilaranti, ritmi serrati e dialoghi taglienti, la commedia smonta con intelligenza il mito del “giorno perfetto”, regalando al pubblico una serata di puro divertimento.

Sul palco, Alida Di Raimondo, Giancarlo Iacono, Matilde Masaracchio, Francesca Morselli, Sergio Spada e Salvo Paternò, saranno interpreti capaci di dare vita a personaggi vividi e irresistibili, mantenendo alta la tensione comica fino all’ultimo istante.

“Il Matrimonio Perfetto!” è una macchina teatrale precisa e coinvolgente, una commedia degli equivoci che conquista spettatori di ogni età grazie a un umorismo elegante e universale.