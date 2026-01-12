Modica – Un inizio anno di soddisfazioni e conferme per la Conad Scherma Modica, impegnata a Veroli (Frosinone) nella 2º Prova di Qualificazione Assoluta di Zona 2, gara valida per l’accesso alla rispettiva prova nazionale. Nella prova di fioretto maschile risultato di grande valore per Francesco Spampinato, che raggiunge con una prova solida e combattuta il gradino più basso del podio. Dopo aver ricevuto appena 4 stoccate nel girone preliminare, si presentava da n.1 del tabellone di eliminazione diretta.

Qui con un perentorio percorso superava nell’ordine il pesarese Lanari 15/12, il frascatano Papi per 15/7, il romano Maio per 15/10, l’altro frascatano Alteri per 15/7. In semifinale lo jesino Cercaci ne fermava infine la corsa, con la qualificazione oramai ampiamente raggiunta. Assieme a Spampinato hanno staccato il pass per la seconda prova nazionale di qualificazione che si terrà a Brescia a fine mese, anche Leonardo Aprile e nel fioretto femminile Cecilia Raunisi. Per un 2026 che si apre con i primi risultati agonistici, il 2025 si era concluso con importanti riconoscimenti fuori dalla pedana. Sofia Spadaro, giovane talento del vivaio modicano, è stata premiata le scorse settimane nella categoria del prestigioso Trofeo Padua, Atleta Emergente della provincia di Ragusa, ulteriore attestazione del suo percorso sportivo e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno.

Un riconoscimento significativo anche per il maestro Giancarlo Puglisi, a cui è stata assegnata la Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico; premio che valorizza l’impegno, la competenza e la sensibilità dimostrati nello sviluppo della scherma inclusiva. Un bilancio estremamente positivo per la Coand Scherma Modica, che continua a distinguersi per risultati, progettualità e attenzione ai valori dello sport, portando con orgoglio il nome della città sui palcoscenici regionali e nazionali.