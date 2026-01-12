Ragusa – Anche una delegazione di Italia Viva dalla provincia di Ragusa, guidata dalla coordinatrice provinciale Marianna Buscema, ha preso parte con entusiasmo, sabato scorso, all’assemblea regionale di Italia Viva svoltasi a Palermo, occasione in cui è stato ufficialmente avviato il progetto della Casa Riformista Siciliana. All’evento erano presenti personalità di spicco come Davide Faraone e Dafne Musolino, a testimonianza dell’importanza del momento di confronto e della volontà di costruire insieme un nuovo percorso politico per la Sicilia.

L’appuntamento ha segnato l’inizio concreto della costruzione della Casa dei Riformisti Siciliani. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella linea tracciata a livello nazionale dal movimento e prende slancio anche dai risultati elettorali positivi ottenuti in Toscana, Campania e Calabria.

La Casa Riformista nasce come naturale approdo per Italia Viva, ma si propone di essere un punto di riferimento aperto a tutte le forze politiche siciliane che si riconoscono nei valori della riforma, della moderazione, dell’europeismo, del pacifismo, del socialismo e del liberalismo. Una vera e propria “casa comune”, componente di centro e moderata della coalizione di centrosinistra, che vuole rappresentare l’unica alternativa di governo rispetto a una Destra che – sottolineano i promotori – ha mancato tutti gli obiettivi a livello cittadino, regionale e nazionale.

“La nostra ambizione – spiega Marianna Buscema – è costruire un luogo politico aperto a cittadini, partiti e movimenti che credono nella politica del fare, al servizio della popolazione siciliana, e che si riconoscono nei valori della moralità, della competenza, del merito e della concretezza nell’azione di governo. Vogliamo una Sicilia che sappia offrire futuro e opportunità ai suoi giovani, invece di assistere passivamente al loro esodo e al conseguente impoverimento del territorio. Ripudiamo ogni logica clientelare e siamo convinti che la Casa Riformista possa diventare un attrattore per tutti coloro che cercano una casa politica all’interno del centrosinistra.

Anche noi della provincia di Ragusa vogliamo essere parte attiva di questo progetto, con la speranza che il clima di entusiasmo e partecipazione visto alle elezioni nazionali si consolidi anche in Sicilia”. “È sicuramente un momento politico di grande fervore – conclude Buscema – e ci auguriamo che questa spinta possa essere condivisa e rafforzata da chiunque creda in una Sicilia migliore, più giusta e più inclusiva”.