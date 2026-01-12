L’annuncio dello SPID a pagamento ha creato dubbi e preoccupazioni tra cittadini e professionisti. Dal 2026, infatti, alcuni gestori applicheranno un canone annuale per mantenere attivo il proprio profilo digitale. Una novità che segna un cambio di passo nella strategia nazionale sull’identità digitale e che spinge molti utenti a chiedersi cosa cambierà davvero, chi dovrà pagare e quali alternative restano gratuite.

Perché lo SPID diventa a pagamento: le ragioni dietro la svolta digitale

La decisione di introdurre lo SPID a pagamento nasce da una combinazione di fattori economici e strategici.

Tagli ai fondi pubblici

Negli ultimi anni il sistema SPID è stato sostenuto economicamente dallo Stato, che ha coperto parte dei costi dei gestori privati. Con la riduzione dei fondi, i provider hanno iniziato a richiedere un contributo diretto agli utenti.

L’ascesa della CIE come alternativa statale

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è oggi la soluzione preferita dal Governo per l’identità digitale. È gestita direttamente dallo Stato e non richiede costi annuali. L’introduzione del canone SPID spinge gradualmente verso un sistema più centralizzato.

Il ruolo dei provider privati

Aruba, InfoCert, Namirial e altri gestori sostengono costi di manutenzione, sicurezza e infrastruttura. Il canone di 6 euro annui serve a coprire queste spese.

SPID a pagamento: quando scatta il canone e quanto costa

Il costo annuale di 6 euro

La maggior parte dei provider applicherà un canone di 6 euro all’anno per mantenere attivo lo SPID. Alcuni potrebbero proporre offerte o periodi promozionali.

Chi deve pagare e chi è esente

Il pagamento riguarda gli utenti che hanno attivato lo SPID tramite provider che hanno aderito al nuovo modello tariffario. Sono esenti:

chi utilizza provider che mantengono la gratuità

chi passa alla CIE

chi ha attivato lo SPID tramite enti convenzionati che coprono il costo

Come verificare la propria scadenza

Per sapere se e quando pagare:

Accedi al sito del tuo provider SPID Entra nella sezione “Gestione identità” Controlla la data di scadenza e l’eventuale canone previsto

Cosa succede se non si paga: sospensione, cancellazione e rischi

Tempi e procedure

Se non si rinnova il canone, lo SPID viene prima sospeso e poi disattivato. Durante la sospensione non è possibile accedere ai servizi pubblici digitali.

Come riattivare lo SPID sospeso

È sufficiente effettuare il pagamento del canone o passare a un provider gratuito, seguendo la procedura di trasferimento identità.

Alternative gratuite allo SPID a pagamento

Provider che offrono SPID gratuito

Alcuni gestori hanno scelto di mantenere la gratuità per restare competitivi. Prima di pagare, conviene verificare se è possibile trasferire la propria identità.

CIE: vantaggi e limiti

La CIE è gratuita, sicura e riconosciuta come identità digitale di livello 3. Limiti principali:

richiede lettore NFC o smartphone compatibile

non tutti i servizi sono ancora integrati

Quando conviene cambiare provider

Se utilizzi lo SPID solo occasionalmente, passare a un provider gratuito o alla CIE può essere la scelta più conveniente.

SPID o CIE? Confronto pratico per scegliere la soluzione migliore

Sicurezza

Entrambi i sistemi sono sicuri, ma la CIE utilizza un chip crittografico più avanzato.

Facilità d’uso

Lo SPID resta più semplice per chi non ha smartphone NFC. La CIE è ideale per chi usa spesso l’app IO.

Costi e sostenibilità nel tempo

SPID: possibile canone annuale. CIE: nessun costo di mantenimento.

FAQ – Domande frequenti sullo SPID a pagamento

1. Lo SPID sarà sempre a pagamento?

Dipende dal provider. Alcuni resteranno gratuiti, altri applicheranno un canone.

2. Posso evitare di pagare lo SPID?

Sì. Puoi passare a un provider gratuito o utilizzare la CIE.

3. Cosa succede se non rinnovo?

Lo SPID viene sospeso e poi disattivato, ma può essere riattivato pagando o cambiando provider.