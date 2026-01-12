Comiso – Consegnati lunedì 12 gennaio i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata del Municipio. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari. “Alla presenza del sovrintendente dei Beni Culturali e Archeologici della provincia di Ragusa, il dott. Antonino De Marco, dell’ing. Scionti e del dott. Licitra, sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata del Municipio sito in piazza fonte Diana – spiega il primo cittadino di Comiso-.

I lavori riguarderanno il ripristino di tutto il cornicione ammalorato, quindi pericoloso, l’eliminazione dei nodi di allaccio elettrico aereo, soggetti pertanto ad agenti atmosferici che possono determinarne fonte di pericolo sia quando piove, sia quando insiste forte vento, e la rigenerazione e pulizia della pietra di tutta la facciata.

Inoltre, – ancora Maria Rita Schembari – a costo zero per il Comune-, è previsto l’intervento dell’Enel che effettuerà degli scavi per l’interramento dei cavi elettrici. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 150 mila euro che abbiamo ottenuto con un finanziamento regionale di cui ringraziamo l’onorevole Assenza per l’interessamento e gli uffici comunali preposti per la redazione del progetto ammesso a finanziamento”.