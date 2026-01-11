La Legge di Bilancio 2026 riapre le porte alla definizione agevolata dei carichi pendenti. Con l’introduzione della Rottamazione Quinquies, i contribuenti avranno una nuova opportunità per regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), beneficiando di uno sconto integrale su sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il perimetro dell’agevolazione: quali debiti rientrano?
La nuova misura non riguarda tutti i debiti, ma segue criteri temporali e di merito molto precisi:
- Finestra temporale: Sono ammessi i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Il criterio dell’affidamento: Attenzione alla data. Non conta quando avete ricevuto la cartella (notifica), ma il momento in cui il credito è stato formalmente consegnato ad AdER. Questa informazione è reperibile nel dettaglio del ruolo della cartella stessa.
- Tipologia di debito: La “Quinquies” premia chi ha dichiarato ma non versato. Rientrano gli avvisi bonari (art. 36-bis e 54-bis), i controlli formali e i contributi INPS non versati.
- Gli esclusi: Restano fuori dal beneficio i debiti derivanti da accertamenti o, peggio, da dichiarazioni omesse.
La novità: un piano di rientro “extra-large” in 9 anni
La vera rottura con il passato risiede nella flessibilità del pagamento. Per alleggerire la pressione finanziaria sulle famiglie e sulle imprese, il legislatore ha previsto una rateizzazione senza precedenti:
- 54 rate bimestrali: Il debito può essere spalmato su un arco di 9 anni.
- Importo minimo: Ogni rata non potrà scendere sotto la soglia di 100 euro.
- Interessi: Sulle somme rateizzate si applicherà un tasso del 3% annuo a partire da agosto 2026.
Nota bene: Il numero effettivo di rate dipenderà dall’entità del debito totale; non tutti otterranno automaticamente le 54 rate se il debito è di modesta entità.
Calendario e scadenze: le date da segnare
Il processo di adesione segue una cronologia rigida. Il mancato rispetto di queste date comporta l’esclusione dal beneficio.
|Data
|Adempimento
|30 Aprile 2026
|Termine per l’invio della domanda di adesione ad AdER.
|30 Giugno 2026
|AdER invia il prospetto con le somme dovute e il piano rateale.
|31 Luglio 2026
|Scadenza della prima rata (o pagamento in soluzione unica).
|Settembre – Novembre 2026
|Scadenze delle rate successive per il primo anno.
|2027 – 2034
|Regime a regime: 6 rate annue (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
Regole sulla decadenza: tolleranza ridotta
Rispetto alle precedenti edizioni, la Rottamazione Quinquies introduce una maglia leggermente più larga ma rigorosa sulla puntualità.
La regolarità viene meno (decadenza) solo al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Tuttavia, a differenza del passato, non è prevista la “tolleranza dei 5 giorni” per i ritardi minimi: il versamento deve essere preciso.
Vantaggi immediati: Chi aderisce ottiene la sospensione delle procedure esecutive (come i pignoramenti, se non ancora conclusi) e risulta immediatamente regolare per il rilascio del DURC.
Chi ha fallito le precedenti rottamazioni?
C’è una buona notizia: anche chi è decaduto dalle rottamazioni passate (dalla prima alla Quater) può presentare domanda per la Quinquies. L’unica porta chiusa resta per chi non ha saldato le rate della Rottamazione Quater in scadenza al 30 novembre 2025.
