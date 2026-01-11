Pozzallo – Lui è Giannandrea Roccasalvo. Ufficiale di Coperta di Punta della MSC, e dal 5 gennaio è a bordo della MSC MAGNIFICA per un’impresa straordinaria: il giro del mondo più lungo mai realizzato, della durata di 132 giorni. Un viaggio che lo porterà a percorrere oltre 40.000 miglia nautiche, toccando 46 destinazioni nei cinque continenti. Un’esperienza che pochi hanno il privilegio di vivere, e che richiede competenza, responsabilità, equilibrio e una grande maturità umana e professionale.

Giannandrea è di Pozzallo, dove si è diplomato all’Istituto Nautico “Giorgio La Pira”. Ho avuto l’onore di essere suo insegnante di navigazione e posso affermarlo senza esitazioni: è stato uno dei miei studenti migliori. Sempre serio, determinato, rispettoso, con una passione autentica per il mare e una capacità rara di trasformare lo studio in visione, l’impegno in obiettivo, il sogno in rotta tracciata.

Oggi quella rotta lo conduce letteralmente intorno al mondo, come ufficiale, con sulle spalle la responsabilità della nave e dell’equipaggio. Un traguardo che non arriva per caso, ma è il frutto di sacrifici, costanza, studio e scelte coraggiose.

Dietro questo percorso brillante c’è anche una famiglia presente e amorevole.

Un plauso sincero va ai suoi genitori, che hanno sempre creduto in lui, accompagnandolo passo dopo passo, senza mai lasciarlo solo, sostenendolo nei momenti decisivi e aiutandolo a mantenere la bussola puntata sui valori giusti. L’amore di una famiglia che non impone la rotta, ma insegna a navigare.

A Giannandrea Roccasalvo vanno i miei più sentiti complimenti e i migliori auguri per questo straordinario viaggio e per una carriera che sono certo continuerà a regalargli grandi soddisfazioni.

Il mare premia chi lo rispetta, chi lo studia e chi lo ama. E Giannandrea, questo, lo ha sempre dimostrato.

Giorgio Giardina

Docente di Navigazione Marittima